У підсумковому випуску новин за 12 серпня станом на 22:00 – після весняного локдауну поступово відновлюється бізнес, люди повертаються до роботи. Ситуація може знову змінитися, адже восени прогнозують другу хвилю COVID-19. Навколо Києва побудують нову об'їзну дорогу – напівкільце, протяжністю майже 150 кілометрів. За попередніми розрахунками, щодня цією ділянкою проїжджатиме 65 тисяч авто.

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