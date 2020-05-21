Підсумковий випуск новин за 22:00: Малярія у Харкові. Дипломатичне напруження з Болгарією

У підсумковому випуску новин за 21 травня станом на 22:00 – у Харкові в 20-річного іноземного студента виявили малярію. Він приїхав до України на початку вересня 2019 року. Відомо, що перші симптоми хвороби з'явилися у хлопця 9 травня. Болгарський уряд закликав Україну не розділяти Болградський район, що на Одещині. Водночас МЗС України закликало Болгарію не втручатися у внутрішні справи держави.

Також у випуску новин на 24 каналі:

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