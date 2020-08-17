У підсумковому випуску новин за 17 серпня станом на 22:00 – невідомі спалили авто журналістів програми "Схеми". Автівка спалахнула біля будинку водія знімальної групи. Поліція розслідує справу, як умисне знищення майна. У Києві зростає кількість хворих на COVID-19, а лікарні, що приймають таких хворих, заповнені більш, ніж наполовину. Відтак Київ опинився у жовтій зоні епідеміологічної небезпеки.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Володимир Зеленський відреагував на підпал автівки журналістів "Схем". Президент заявив, що за його президентства не буде переслідувань чи залякувань журналістів за критику влади і висловив сподівання, що правоохоронці швидко знайдуть зловмисників та притягнуть їх до відповідальності.

У Білорусі триває загальнонаціональний страйк. Другий тиждень в країні не вщухають протести проти нечесних виборів. Водночас Європа закликає Лукашенка дослухатися до громадян.

Від початку масових протестів у Білорусі вбили щонайменше п'ятьох протестувальників. Ще семеро – госпіталізовані та у критичному стані. Про це стало відомо зі звіту правозахисників.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, за яких обставин можуть перенести проведення місцевих виборів. За його словами, це питання розглядатимуть, якщо понад 50% території країни опиниться в червоній карантинній зоні.