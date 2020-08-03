У підсумковому випуску новин за 3 серпня станом на 22:00 – Росія може почати офіційно постачати зброю на тимчасово окупований Донбас. Такий сценарій можливий, якщо США прийме законопроєкт про надання Україні військової допомоги, а це 300 мільйонів доларів на рік. В зеленій зоні карантину опинилась Харківщина. Регіон нині на 6 місці за смертністю від COVID-19.

Також у випуску новин на 24 каналі: Анексія Росією Криму допомогла стати багатшими родині посібників окупантів. Так, дружина так званого глави півострова розбагатіла в 5 разів. В Одесі у 2 заступників міського голови Геннадія Труханова підтвердили COVID-19. В Туреччині змінили правила роботи готелів. Все, аби уникнути скупчення людей та потенційного зараження COVID-19.