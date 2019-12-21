Підсумковий випуск новин за 21:00: Смертельна ДТП біля Києва. Масові протести в Індії
У підсумковому випуску новин за 21 грудня станом на 21:00 – на в'їзді до Києва автівка на смерть збила двох велосипедистів. Водій "Chevrolet" наїхав з такою швидкістю, що загиблі від удару відлетіли на 50 метрів. Внаслідок сутичок із поліцією в Індії загинула 21 людина. В країні вже другий тиждень тривають масові заворушення через новий закон про громадянство.
Також у випуску:
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