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      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Хто стріляв у Кирила Тлявова. Масовий удар від окупантів

      Випуск новин 103

      У підсумковому випуску новин за 5 листопада станом на 22:00 – слідчі ДБР з'ясували, що смертельний постріл, який забрав життя 5-річного Кирила Тлявова пів року тому в Переяслав-Хмельницькому, зробив один із поліцейських. Жителі Новотошківського, що на Луганщині, оговтуються після обстрілів. За словами українських бойовиків, гатили бойовики з-за церкви в окупованому Голубівському.

      Також у випуску: 

      В Києві через прорив труби одне авто провалилося під асфальт, а інше – затопило гарячою водою.

      Екологічна катастрофа на Херсонщині: за лічені години у Дніпро-Бузькому лимані загинули мільйони рибин.

      У ЦВК нарешті назвали переможця парламентських виборів у останньому окрузі, ним став самовисуванець Сергій Рудик.

      В Україні може з'явитися військова поліція, з таким дорученням Володимир Зеленський звернувся до Міноборони.

      blog_ava
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      5 листопада
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Випуск новин
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