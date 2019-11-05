Підсумковий випуск новин за 22:00: Хто стріляв у Кирила Тлявова. Масовий удар від окупантів
У підсумковому випуску новин за 5 листопада станом на 22:00 – слідчі ДБР з'ясували, що смертельний постріл, який забрав життя 5-річного Кирила Тлявова пів року тому в Переяслав-Хмельницькому, зробив один із поліцейських. Жителі Новотошківського, що на Луганщині, оговтуються після обстрілів. За словами українських бойовиків, гатили бойовики з-за церкви в окупованому Голубівському.
Також у випуску:
В Києві через прорив труби одне авто провалилося під асфальт, а інше – затопило гарячою водою.
Екологічна катастрофа на Херсонщині: за лічені години у Дніпро-Бузькому лимані загинули мільйони рибин.
У ЦВК нарешті назвали переможця парламентських виборів у останньому окрузі, ним став самовисуванець Сергій Рудик.
В Україні може з'явитися військова поліція, з таким дорученням Володимир Зеленський звернувся до Міноборони.
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