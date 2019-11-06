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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Посуха в Африці. Новий очільник Харківщини

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 6 листопада станом на 22:00 – у південній Африці найжорсткіша посуха в історії. Дощів у регіоні не було вже кілька місяців. Через це у національному парку Мана Пулс гинуть тварини. Харківщина має нового очільника. Ним став 34- річний депутат від "Слуги Народу" – Олексій Кучер.

      Також у випуску:

      У Львові на весіллі масово отруїлися гості. 

      У центрі Києва досі ліквідують наслідки прориву мережі. 

      У Дніпрі студент вистрелив дівчині з пістолета в голову.

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      Теги: Новини України Випуск новин Африка Новини Харкова
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