Підсумковий випуск новин за 22:00: Посуха в Африці. Новий очільник Харківщини

У підсумковому випуску новин за 6 листопада станом на 22:00 – у південній Африці найжорсткіша посуха в історії. Дощів у регіоні не було вже кілька місяців. Через це у національному парку Мана Пулс гинуть тварини. Харківщина має нового очільника. Ним став 34- річний депутат від "Слуги Народу" – Олексій Кучер.

Також у випуску: У Львові на весіллі масово отруїлися гості. У центрі Києва досі ліквідують наслідки прориву мережі. У Дніпрі студент вистрелив дівчині з пістолета в голову.