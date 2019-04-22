Підсумковий випуск новин за 00:00: Перша заява Зеленського. Опрацювання протоколів ЦВК
У підсумковому випуску новин за 22 квітня станом на 00:00 – у штабі провели першу прес-конференцію після оголошення уже фактично президента Володимира Зеленського. Той розповів про свої перші кроки, кадрові призначення та зміни. Центральна виборча комісія вже почала опрацьовувати електронні протоколи.
Також у випуску:
Відомі українці активно голосували на виборчих дільницях.
Соціологи оприлюднили попередні результати екзит-полів.
Віталій Кличко проголосував за годину до закриття дільниці.
Джерело: 24 канал
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