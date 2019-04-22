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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      Підсумковий випуск новин за 00:00: Перша заява Зеленського. Опрацювання протоколів ЦВК

      Випуск новин 235 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 22 квітня станом на 00:00 – у штабі провели першу прес-конференцію після оголошення уже фактично президента Володимира Зеленського. Той розповів про свої перші кроки, кадрові призначення та зміни. Центральна виборча комісія вже почала опрацьовувати електронні протоколи.

      Також у випуску:

      Відомі українці активно голосували на виборчих дільницях.

      Соціологи оприлюднили попередні результати екзит-полів.

      Віталій Кличко проголосував за годину до закриття дільниці.

      blog_ava
      Як голосують в Україні станом на 19 годину: головне
      21 квітня
      41043
      Теги: ЦВК Володимир Зеленський Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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