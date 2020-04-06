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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Підсумковий випуск новин за 18:00: COVID-19 виявили у тигриці. Зниження смертності в Італії

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 6 квітня станом на 18:00 – у Нью-Йоркському зоопарку на COVID-19 захворіла малайська тигриця. Тест їй зробили після того, як побачили симптоми недуги – тварина почала кашляти. В Італії смертність від COVID-19 знизилась. Упродовж минулої доби в країні померло 525 людей.

      Також у випуску: 

      У Тернополі дружина не пустила додому чоловіка, який повернувся із заробітків у Польщі.

      Поліція затримала 27-річного жителя селища Рагівка, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні.

      На Тернопільщині помер священник, який першим захворів на COVID-19 у регіоні.

      Теги: Світ тварин Жертви Нью-Йорк Випуск новин
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