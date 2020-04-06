Підсумковий випуск новин за 18:00: COVID-19 виявили у тигриці. Зниження смертності в Італії
У підсумковому випуску новин за 6 квітня станом на 18:00 – у Нью-Йоркському зоопарку на COVID-19 захворіла малайська тигриця. Тест їй зробили після того, як побачили симптоми недуги – тварина почала кашляти. В Італії смертність від COVID-19 знизилась. Упродовж минулої доби в країні померло 525 людей.
Також у випуску:
У Тернополі дружина не пустила додому чоловіка, який повернувся із заробітків у Польщі.
Поліція затримала 27-річного жителя селища Рагівка, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні.
На Тернопільщині помер священник, який першим захворів на COVID-19 у регіоні.
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