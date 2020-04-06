Підсумковий випуск новин за 18:00: COVID-19 виявили у тигриці. Зниження смертності в Італії

У підсумковому випуску новин за 6 квітня станом на 18:00 – у Нью-Йоркському зоопарку на COVID-19 захворіла малайська тигриця. Тест їй зробили після того, як побачили симптоми недуги – тварина почала кашляти. В Італії смертність від COVID-19 знизилась. Упродовж минулої доби в країні померло 525 людей.

Також у випуску: У Тернополі дружина не пустила додому чоловіка, який повернувся із заробітків у Польщі. Поліція затримала 27-річного жителя селища Рагівка, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні. На Тернопільщині помер священник, який першим захворів на COVID-19 у регіоні.