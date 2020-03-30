Підсумковий випуск новин за 18:00: Гроші для України від ЄС. Звільнення Сивохо з РНБО

У підсумковому випуску новин за 30 березня станом на 18:00 – ЄС виділив для України 80 мільйонів євро. Гроші спрямують на зміцнення системи охорони здоров'я, придбання медичних засобів та обладнання. Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Причину звільнення поки що не вказали.

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Міністерство закордонних справ вимагає справедливого розслідування смерті українця в Португалії. Українські дипломати вже відправили відповідну ноту.

Визначили нові дати проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор. Через пандемію коронавірусу міжнародні комітети цих змагань разом з урядом Японії вирішили провести їх у 2021 році.

Через ворожі обстріли двоє український військових зазнали поранення на передовій. Російські найманці гатили по позиціях ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми.

Загальна кількість заражених на COVID-19 у світі перевищила 738 тисяч. Найбільше інфікованих у США – їх понад 142 тисячі. Але за кількістю летальних випадків лідирує Італія.