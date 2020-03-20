Підсумковий випуск новин за 18:00: Коронавірус у Фаворова. Штраф через порушення карантину

У підсумковому випуску новин за 20 березня станом на 18:00 – високопосадовець "Нафтогазу" Андрій Фаворов заразився коронавірусом. Його батько, лікар-епідеміолог Михайло Фаворов, зазначив, що син міг заразитися коронавірусом під час перельоту зі США до України. Киянку оштрафували на 17 тисяч гривень за те, що вона продавала овочі та фрукти з рук, чим порушила санітарно-протиепідемічні правила.

Також у випуску: Олімпійський вогонь полетів до Японії. У Греції символ літньої Олімпіади-2020 передали японській делегації. У Чернігові повністю зупиняють роботу громадського транспорту на час карантину. Про це заявив мер міста Владислав Атрошенко. Через спалах коронавірусу на Дніпропетровщині оголосили режим надзвичайної ситуації. Поліція склала адмінпротокол на двох блогерів, які видавали себе за інфікованих коронавірусом.