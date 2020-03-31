Підсумковий випуск новин за 18:00: Коронавірус у голови Запорізької ОДА. Брифінг Єрмака
У підсумковому випуску новин за 31 березня станом на 18:00 – COVID-19 діагностували в голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака. Зараз чиновник перебуває вдома під наглядом сімейного лікаря. Андрій Єрмак відреагував на скандал навколо його брата. На брифінгу голова Офісу Президента заявив, що з відеозаписами, які оприлюднив Гео Лерос, мають розібратися правоохоронні органи.
Також у випуску:
У Бельгії від коронавірусу померла 12-річна дівчинка.
На передовій минулої доби загинув молодший сержант Володимир Мовчанюк.
Понад 100 українських далекобійників застрягли на кордоні з Туреччиною.
Король Таїланду поїхав на відпочинок до Баварії з 20 наложницями.
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