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      Підсумковий випуск новин за 18:00: Коронавірус у голови Запорізької ОДА. Брифінг Єрмака

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 31 березня станом на 18:00 – COVID-19 діагностували в голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака. Зараз чиновник перебуває вдома під наглядом сімейного лікаря. Андрій Єрмак відреагував на скандал навколо його брата. На брифінгу голова Офісу Президента заявив, що з відеозаписами, які оприлюднив Гео Лерос, мають розібратися правоохоронні органи.

      Також у випуску:

      У Бельгії від коронавірусу померла 12-річна дівчинка.

      На передовій минулої доби загинув молодший сержант Володимир Мовчанюк.

      Понад 100 українських далекобійників застрягли на кордоні з Туреччиною.

      Король Таїланду поїхав на відпочинок до Баварії з 20 наложницями.

       

      Теги: Новини України Андрій Єрмак Скандал між Єрмаком і Леросом Новини Запоріжжя Випуск новин
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