Підсумковий випуск новин за 18:00: Смерть українців на Балі. Скандал з рестораном Тищенка

У підсумковому випуску новин за 29 квітня станом на 18:00 – на Балі знайшли мертвими українське подружжя. Вони могли померти через алкогольне отруєння. Екснардеп Олег Ляшко показово заблокував ресторан "Велюр" МиколиТищенка. Правоохоронці взялись встановлювати обставини інциденту.

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Кабінет Міністрів призначив нового очільника Податкової служби. Ним став Олексій Любченко.

На протестний автопробіг зібралися сьогодні підприємці у Маріуполі. Так вони долучилися до всеукраїнської ініціативи на підтримку малого та середнього бізнесу.

Офіс генпрокурора та СБУ проігнорували засідання Тимчасової слідчої комісії у справі вбивства Катерини Гандзюк.

Чинну програму Міжнародного валютного фонду в Україні можуть припинити через тиск на НАБУ. Про це в листі до Офісу Президента попередив голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден.