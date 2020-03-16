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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ
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      Підсумковий випуск новин за 19:00: Хворі українці за кордоном. Закриття КПВВ на Донбасі

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 16 березня станом на 19:00 – у 7-х українців за кордоном підтвердили коронавірус. Тож Міністерство закордонних справ закликає людей не виїжджати з країни. Від сьогодні обмежують перетин на контрольно-пропускних пунктах, які межують з окупованими територіями.

      Також у випуску:

      В Україні зафіксовано два нових підтверджених випадки зараження коронавірусом. Їх виявили в Чернівецькій області.

      ЄС закриває кордони, аби зупинити розповсюдження коронавірусу. Обмеження стосуватимуться всіх несуттєвих поїздок та діятимуть 30 днів.

      По всій країні люди штурмують аптеки – змітають з прилавків медичні маски та антибактеріальні засоби. В інтернеті ці товари стали втричі, а то й вчетверо дорожчі.

      В Сполучених Штатах почали перші клінічні випробування вакцини від коронавірусу.

      У Львові закривають усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек і АЗС
      сьогодні
      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин
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