Підсумковий випуск новин за 19:00: Хворі українці за кордоном. Закриття КПВВ на Донбасі
У підсумковому випуску новин за 16 березня станом на 19:00 – у 7-х українців за кордоном підтвердили коронавірус. Тож Міністерство закордонних справ закликає людей не виїжджати з країни. Від сьогодні обмежують перетин на контрольно-пропускних пунктах, які межують з окупованими територіями.
Також у випуску:
В Україні зафіксовано два нових підтверджених випадки зараження коронавірусом. Їх виявили в Чернівецькій області.
ЄС закриває кордони, аби зупинити розповсюдження коронавірусу. Обмеження стосуватимуться всіх несуттєвих поїздок та діятимуть 30 днів.
По всій країні люди штурмують аптеки – змітають з прилавків медичні маски та антибактеріальні засоби. В інтернеті ці товари стали втричі, а то й вчетверо дорожчі.
В Сполучених Штатах почали перші клінічні випробування вакцини від коронавірусу.