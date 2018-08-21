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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Підсумковий випуск новин за 21:00: 100-денне голодування Сенцова. Стрілянина у центрі Харкова

Випуск новин 85 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 21 серпня станом на 21:00 – 21 серпня стартував сотий день, як український режисер Олег Сенцов голодує в Росії, протестуючи проти свавілля Кремля та вимагаючи відпустити з тюрем усіх українських бранців. Правоохоронці знайшли мертвою дружину нападника, який у ніч проти понеділка застрелив поліцейського та поранив охоронця біля харківської міськради.

Також у випуску:

США розширили санкції проти Росії.

НАБУ: українські корупціонери ховають кошти у 23 країнах світу.

У Херсоні обрали запобіжний захід двом підозрюваним у нападі на Гандзюк.

Теги: Випуск новин Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини Харкова Стрілянина поблизу мерії Харкова Поліція заручники
Джерело: 24 канал
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