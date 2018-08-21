Підсумковий випуск новин за 21:00: 100-денне голодування Сенцова. Стрілянина у центрі Харкова

У підсумковому випуску новин за 21 серпня станом на 21:00 – 21 серпня стартував сотий день, як український режисер Олег Сенцов голодує в Росії, протестуючи проти свавілля Кремля та вимагаючи відпустити з тюрем усіх українських бранців. Правоохоронці знайшли мертвою дружину нападника, який у ніч проти понеділка застрелив поліцейського та поранив охоронця біля харківської міськради.

Також у випуску: США розширили санкції проти Росії. НАБУ: українські корупціонери ховають кошти у 23 країнах світу. У Херсоні обрали запобіжний захід двом підозрюваним у нападі на Гандзюк.