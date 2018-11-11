Підсумковий випуск новин за 21:00: 40 переговорів Порошенка. Псевдовибори у псевдореспубліках

У підсумковому випуску новин за 11 листопада станом на 21:00 – президент Порошенко заявив, що провів у Парижі 40 зустрічей. Зокрема, з Трампом домовився про відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства, а з Меркель та Макроном обговорював можливість запровадження миротворчої місії на Донбасі. На окупованих українських землях проросійські бойовики заганяли людей на "вибори" дешевим хлібом.

Також у випуску: У Парижі розпочався міжнародний форум "Заради миру". Під час святкування Дня незалежності у Польщі відбулися націоналістичні мітинги, які традиційно не обійшлися без провокацій. Ситуація на фронті.