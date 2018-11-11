22:44
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Підсумковий випуск новин за 21:00: 40 переговорів Порошенка. Псевдовибори у псевдореспубліках

      Випуск новин 102 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 11 листопада станом на 21:00 – президент Порошенко заявив, що провів у Парижі 40 зустрічей. Зокрема, з Трампом домовився про відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства, а з Меркель та Макроном обговорював можливість запровадження миротворчої місії на Донбасі. На окупованих українських землях проросійські бойовики заганяли людей на "вибори" дешевим хлібом.

      Також у випуску:

      У Парижі розпочався міжнародний форум "Заради миру".

      Під час святкування Дня незалежності у Польщі відбулися націоналістичні мітинги, які традиційно не обійшлися без провокацій.

      Ситуація на фронті.

      Теги: Новини України Випуск новин Петро Порошенко Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика
      сьогодні , 22:17 Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика
      Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      сьогодні , 21:00 Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      Сергій Лещенко
      Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      сьогодні , 20:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок
      сьогодні , 20:02 Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок
      Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня , 15:40
      Випуск новин за 15:00: Порушення на виборах. Конфіскований дрон
      18 грудня 2016 , 15:43
      Підсумковий випуск новин за 19:00: Протести у Києві. Обшуки у корпорації Дубневичів
       5 квітня 2017 , 20:24
      Випуск новин за 18:00: Психологія убивць. Річниця жахливої ДТП у Харкові
       18 жовтня , 18:35
      Випуск новин за 20:00: Вшанування пам'яті жертв ДТП у Харкові. Фермерські ринки в Америці
       18 жовтня , 21:04
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук