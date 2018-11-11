Підсумковий випуск новин за 21:00: 40 переговорів Порошенка. Псевдовибори у псевдореспубліках
У підсумковому випуску новин за 11 листопада станом на 21:00 – президент Порошенко заявив, що провів у Парижі 40 зустрічей. Зокрема, з Трампом домовився про відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства, а з Меркель та Макроном обговорював можливість запровадження миротворчої місії на Донбасі. На окупованих українських землях проросійські бойовики заганяли людей на "вибори" дешевим хлібом.
Також у випуску:
У Парижі розпочався міжнародний форум "Заради миру".
Під час святкування Дня незалежності у Польщі відбулися націоналістичні мітинги, які традиційно не обійшлися без провокацій.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 канал
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