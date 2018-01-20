Підсумковий випуск новин за 21:00: Бойовики вдарили по Щастю. Держустанови США не працюють

У підсумковому випуску новин за 20 січня станом на 21:00 – після тривалої перерви терористи з великого калібру обстріляли його околиці. І б’ють по ньому вже три дні. Держустанови Сполучених штатів Америки на місяць припиняють роботу.

Також у випуску: 25-річний Дмитро Ламза став наймолодшим директором школи в Україні. В Одесі п'яний чоловік із вікна багатоповерхівки відкрив вогонь по людях. Вечірка Трампа. Посольство України в Афінах закидали "коктейлями Молотова". В одеського стрілка знайшли майстерню зброї.