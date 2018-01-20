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СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ ГРЕЦІЯ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Бойовики вдарили по Щастю. Держустанови США не працюють

Випуск новин 21:59, 20 січня 789 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 20 січня станом на 21:00 – після тривалої перерви терористи з великого калібру обстріляли його околиці. І б’ють по ньому вже три дні. Держустанови Сполучених штатів Америки на місяць припиняють роботу.

Також у випуску:

25-річний Дмитро Ламза став наймолодшим директором школи в Україні.

В Одесі п'яний чоловік із вікна багатоповерхівки відкрив вогонь по людях.

Вечірка Трампа.

Посольство України в Афінах закидали "коктейлями Молотова".

В одеського стрілка знайшли майстерню зброї.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Пожежа Новини Києва США Новини Одеси Зброя Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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