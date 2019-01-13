Підсумковий випуск новин за 21:00: Пожежа на заводі в Калуші. Свято Меланки у Харкові
У підсумковому випуску новин за 13 січня станом на 21:00 – поблизу міста Калуш Івано-Франківської області спалахнуло підприємство "Карпатнафтохім". Зайнялося в одному з цехІв, де виробляють етилен та поліетилен. Українці святкують Щедрий вечір або свято Маланки. У Харкові відбувся масштабний вертеп-фестиваль, відкрили обрядове дійство святковою ходою. Долучились до неї більше тисячі людей.
Також у випуску:
Український журналіст Роман Кісіль загинув у Польщі в аварії, за життя його дружини й досі боряться лікарі.
Відтепер заборонили літати дронами над обійстям можновладців, зокрема над будинком Порошенка.
Із Саудівської Аравії втекла дівчина, яка зреклася ісламу.
Джерело: 24 канал
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