Підсумковий випуск новин за 21:00: Пожежа на заводі в Калуші. Свято Меланки у Харкові

У підсумковому випуску новин за 13 січня станом на 21:00 – поблизу міста Калуш Івано-Франківської області спалахнуло підприємство "Карпатнафтохім". Зайнялося в одному з цехІв, де виробляють етилен та поліетилен. Українці святкують Щедрий вечір або свято Маланки. У Харкові відбувся масштабний вертеп-фестиваль, відкрили обрядове дійство святковою ходою. Долучились до неї більше тисячі людей.

Також у випуску: Український журналіст Роман Кісіль загинув у Польщі в аварії, за життя його дружини й досі боряться лікарі. Відтепер заборонили літати дронами над обійстям можновладців, зокрема над будинком Порошенка. Із Саудівської Аравії втекла дівчина, яка зреклася ісламу.