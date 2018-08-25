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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Підсумковий випуск новин за 21:00: Активні обстріли на Донбасі. Смертельна пожежа в готелі Китаю

Випуск новин 76 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 25 серпня станом на 21:00 – на Донбасі проросійські найманці вже кілька днів активно обстрілюють, як позиції армійців, так і мирні населені пункти. Нещодавно звільнене селище Південне стало епіцентром бойових дій. 19 людей стали жертвами пожежі на курорті в Китаї, ще 23 людини були травмовані, трагедія сталася в місті Харбін – там спалахнуло полум'я у готелі.

Також у випуску:

У Києві поліція затримала колишнього посла України в США Олександра Моцика.

У Києві відбувся забіг у пам'ять загиблих військовослужбовців.

У Києві в кількох районах установили два десятки спеціальних контейнерів для поношених речей.

Теги: Пожежа Новини України Випуск новин Жертви Китай Війна на Донбасі Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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