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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Акція на підтримку України в РФ. Сексуальне насилля на роботі

      Випуск новин 98 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 22 вересня станом на 21:00 – в російському Санкт-Петербурзі пройшла акція на підтримку України. Трьох учасників мітингу затримали. За статистикою правозахисників, кожна п'ята українка потерпає від сексуальних домагань на роботі. Більшість до поліції йти не наважуються.

      Також у випуску: 

      Впродовж останніх чотирьох років майже 400 бойовиків із окупованих територій Донецької та Луганської області добровільно здалися до СБУ.

      У Львові колишній кремлівський бранець Олег Сенцов презентував свою книгу "Маркетер", яку написав у полоні.

      Кількість постраждалих від землетрусу в Албанії збільшилася до понад ста: стихію визнали найпотужнішою за останні 30 років.

      В Україні рятувальники оголосили штормове попередження: прогнозують сильний вітер по всій країні, окрім західних областей.

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      Теги: Новини України Випуск новин Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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