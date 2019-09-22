Підсумковий випуск новин за 21:00: Акція на підтримку України в РФ. Сексуальне насилля на роботі
У підсумковому випуску новин за 22 вересня станом на 21:00 – в російському Санкт-Петербурзі пройшла акція на підтримку України. Трьох учасників мітингу затримали. За статистикою правозахисників, кожна п'ята українка потерпає від сексуальних домагань на роботі. Більшість до поліції йти не наважуються.
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