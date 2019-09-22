Підсумковий випуск новин за 21:00: Акція на підтримку України в РФ. Сексуальне насилля на роботі

У підсумковому випуску новин за 22 вересня станом на 21:00 – в російському Санкт-Петербурзі пройшла акція на підтримку України. Трьох учасників мітингу затримали. За статистикою правозахисників, кожна п'ята українка потерпає від сексуальних домагань на роботі. Більшість до поліції йти не наважуються.

Також у випуску: Впродовж останніх чотирьох років майже 400 бойовиків із окупованих територій Донецької та Луганської області добровільно здалися до СБУ. У Львові колишній кремлівський бранець Олег Сенцов презентував свою книгу "Маркетер", яку написав у полоні. Кількість постраждалих від землетрусу в Албанії збільшилася до понад ста: стихію визнали найпотужнішою за останні 30 років. В Україні рятувальники оголосили штормове попередження: прогнозують сильний вітер по всій країні, окрім західних областей.

Джерело: 24 канал