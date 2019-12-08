Підсумковий випуск новин за 21:00: Акція під Офісом Президента. Пошуки загиблих в Одесі

У підсумковому випуску новин за 8 грудня станом на 21:00 – перед нормандською зустріччю українці зібралися на акції, щоб застерегти Зеленського від підступності президента РФ. Зокрема, прийшли під ОП та обіцяють там стояти, поки не стануть відомими результати перемовин. Рятувальники продовжують розбирати завали коледжу, який напередодні горів у Одесі. Кількість загиблих вже зросла до десяти.

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Нормандська зустріч у Парижі: з чим Володимир Зеленський їде на перемовини.

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Білоруси вийшли на протести проти інтеграції країни в Росію. Попри те, що Путін і Лукашенко так і не домовилися про умови злиття країн.