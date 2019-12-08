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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Акція під Офісом Президента. Пошуки загиблих в Одесі

      Випуск новин 116

      У підсумковому випуску новин за 8 грудня станом на 21:00 – перед нормандською зустріччю українці зібралися на акції, щоб застерегти Зеленського від підступності президента РФ. Зокрема, прийшли під ОП та обіцяють там стояти, поки не стануть відомими результати перемовин. Рятувальники продовжують розбирати завали коледжу, який напередодні горів у Одесі. Кількість загиблих вже зросла до десяти.

      Також у випуску:

      З початку доби окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі: гатили з гранатометів та кулеметів неподалік Мар'їнки та Широкиного.

      Нормандська зустріч у Парижі: з чим Володимир Зеленський їде на перемовини.

      На Донеччині поховали Артема Мирошниченка: активіста та волонтера до смерті забили нетверезі підлітки. 

      Білоруси вийшли на протести проти інтеграції країни в Росію. Попри те, що Путін і Лукашенко так і не домовилися про умови злиття країн.

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      Теги: Новини України Нормандська зустріч 2019 Пожежа в Одесі на Троїцькій Новини Одеси Офіс Президента Випуск новин
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