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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Антирекорд коронавірусу в Україні. Нарада у Верховній Раді

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 29 березня станом на 21:00 – в усіх областях України зафіксували випадки зараження коронавірусом. За даними МОЗ, COVID-19 виявили у 418 українців, з них померли – 9. Народні депутати зібралися на нараду в стінах парламенту. Вони мають вирішити, в якому форматі відбудеться завтрашнє засідання, а також що буде внесено на порядок денний.

      Також у випуску:

      Попередні аналізи показали коронавірус у 19 прихожан церкви на Закарпатті.

      Окупанти 8 разів порушили режим тиші.

      Епідемія коронавірусу в Китаї завершилась.

      У Лондоні міська влада скористалася карантином, і пофарбувала відомий перехід на вулиці Abbey Road.

      Теги: Верховна Рада Новини України Випуск новин
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