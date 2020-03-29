Підсумковий випуск новин за 21:00: Антирекорд коронавірусу в Україні. Нарада у Верховній Раді
У підсумковому випуску новин за 29 березня станом на 21:00 – в усіх областях України зафіксували випадки зараження коронавірусом. За даними МОЗ, COVID-19 виявили у 418 українців, з них померли – 9. Народні депутати зібралися на нараду в стінах парламенту. Вони мають вирішити, в якому форматі відбудеться завтрашнє засідання, а також що буде внесено на порядок денний.
Також у випуску:
Попередні аналізи показали коронавірус у 19 прихожан церкви на Закарпатті.
Окупанти 8 разів порушили режим тиші.
Епідемія коронавірусу в Китаї завершилась.
У Лондоні міська влада скористалася карантином, і пофарбувала відомий перехід на вулиці Abbey Road.
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