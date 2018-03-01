Підсумковий випуск новин за 21:00: Арешт на 8 мільярдів. Закон про Антикорупційний суд

У підсумковому випуску новин за 1 березня станом на 21:00 – голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва оштрафували на 8 мільярдів гривень. Парламент ухвалив президентську версію закону про Антикорупційний суд без правок Венеційської комісії.

Також у випуску: Південь і центр України паралізувало через снігопади, а на Прикарпатті водоспади скувало кригою. 45 хвилин свого двогодинного виступу перед Федеральними зборами Володимир Путін присвятив успіхам російського військово-промислового комплексу. Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Потерпілі у смертельній ДТП на вулиці Сумській у Харкові, що сталася 18 жовтня 2017 року, дали свідчення. Олімпієць Олександр Абраменко отримав квартиру у Миколаєві.