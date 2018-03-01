Підсумковий випуск новин за 21:00: Арешт на 8 мільярдів. Закон про Антикорупційний суд
У підсумковому випуску новин за 1 березня станом на 21:00 – голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва оштрафували на 8 мільярдів гривень. Парламент ухвалив президентську версію закону про Антикорупційний суд без правок Венеційської комісії.
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