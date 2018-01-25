Підсумковий випуск новин за 21:00: Авіакастрофа в Кременчуці. Російська пропаганда біля церкви Києва
Випуск новин 22:13, 25 січня 406 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 25 січня станом на 21:00 – у Кременчуці гелікоптер влетів у телевізійну вежу місцевого телеканалу "Візит": загинуло щонайменше 3 людей. У Києві активісти націоналістичних організацій "С14" та "Сокіл" демонтували проросійську інформаційну табличку каплиці Української православної церкви Московського патріархату.
Також у випуску:
Жителі ОРДЛО провели без мобільного покриття майже тиждень.
Батьки загиблих в одеському таборі "Вікторія" дівчат вимагають ексгумації тіл.
Епідемія дифтерії в Україні.
Через ожеледь автоцистерна з олією перегородила греблю Каховської ГЕС.
У Черкасах ажіотаж у травмпунктах.
Джерело: 24 Канал
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