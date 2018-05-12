Підсумковий випуск новин за 21:00: Батько порізав півторарічну дитину. Анти-олігархічний забіг

У підсумковому випуску новин за 12 травня станом на 21:00 – на Рівненщині батько під час сварки наніс 10 ударів ножем півторарічному сину. Хлопчик наразі в тяжкому стані в реанімації, а горе-батько у слідчому ізоляторі. Анти-олігархічний забіг відбувся у київському парку "Феофанія". Активісти бігли маршрутом, яким щодня на роботу добирається олігарх Юрій Косюк.

Також у випуску: У Чорногорії вбили українську бізнес-вумен Анастасію Лашманову. Науковці, стомлені боротьбою з хабарництвом та бюрократією, виїздять за кордон. Бойовики ОРДО включили Володимира Рубана до переліку осіб для обміну полоненими.