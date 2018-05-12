Підсумковий випуск новин за 21:00: Батько порізав півторарічну дитину. Анти-олігархічний забіг
У підсумковому випуску новин за 12 травня станом на 21:00 – на Рівненщині батько під час сварки наніс 10 ударів ножем півторарічному сину. Хлопчик наразі в тяжкому стані в реанімації, а горе-батько у слідчому ізоляторі. Анти-олігархічний забіг відбувся у київському парку "Феофанія". Активісти бігли маршрутом, яким щодня на роботу добирається олігарх Юрій Косюк.
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Джерело: 24 Канал
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