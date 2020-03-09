Підсумковий випуск новин за 21:00: Бунти в італійських тюрмах. Коронавірус у штабі НАТО
У підсумковому випуску новин за 9 березня станом на 21:00 – в Італії ув'язнені в 27 тюрмах зчинили бунти через коронавірус. Влада на кілька тижнів обмежила їм зустрічі з родичами, а ті у відповідь почали протестувати. Коронавірус виявили і в Північноатлантичному альянсі. У одного із співробітників організації, який нещодавно повернувся з Італії, тести показали позитивний результат.
Також у випуску:
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