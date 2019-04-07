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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Чергове запрошення на дебати. Обстріли цивільних на Донбасі

      Випуск новин 64 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 7 квітня станом на 21:00 – президент Петро Порошенко сьогодні в ефірі одного з телеканалів заявив, що чекатиме опонента 14 квітня на стадіоні "Олімпійський". Саме це місце для політичних дебатів обрав Володимир Зеленський. На Луганщині гатили по приватному сектору селища Золоте-4, внаслідок обстрілу снаряд влучив у приватний будинок.

      Також у випуску:

      Нова сантехніка, телевізор і троє сусідок – такі умови перебування в СІЗО у винуватиці смертельної ДТП у Харкові Олени Зайцевої.

      Командувач ООС Сергій Наєв нагородив воєнних кореспондентів та операторів і всю команду 24 каналу.

      В Парижі вибухнула і спалахнула житлова багатоповерхівка, полум'я охопило 27 квартир. 

      Як українці енергозаощаджують.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Випуск новин Дебати Зеленського з Порошенком
      Джерело: 24 канал
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