Підсумковий випуск новин за 21:00: Чергове запрошення на дебати. Обстріли цивільних на Донбасі
У підсумковому випуску новин за 7 квітня станом на 21:00 – президент Петро Порошенко сьогодні в ефірі одного з телеканалів заявив, що чекатиме опонента 14 квітня на стадіоні "Олімпійський". Саме це місце для політичних дебатів обрав Володимир Зеленський. На Луганщині гатили по приватному сектору селища Золоте-4, внаслідок обстрілу снаряд влучив у приватний будинок.
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Джерело: 24 канал
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