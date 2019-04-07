Підсумковий випуск новин за 21:00: Чергове запрошення на дебати. Обстріли цивільних на Донбасі

У підсумковому випуску новин за 7 квітня станом на 21:00 – президент Петро Порошенко сьогодні в ефірі одного з телеканалів заявив, що чекатиме опонента 14 квітня на стадіоні "Олімпійський". Саме це місце для політичних дебатів обрав Володимир Зеленський. На Луганщині гатили по приватному сектору селища Золоте-4, внаслідок обстрілу снаряд влучив у приватний будинок.

Також у випуску: Нова сантехніка, телевізор і троє сусідок – такі умови перебування в СІЗО у винуватиці смертельної ДТП у Харкові Олени Зайцевої. Командувач ООС Сергій Наєв нагородив воєнних кореспондентів та операторів і всю команду 24 каналу. В Парижі вибухнула і спалахнула житлова багатоповерхівка, полум'я охопило 27 квартир. Як українці енергозаощаджують.

Джерело: 24 канал