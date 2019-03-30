Підсумковий випуск новин за 21:00: День тиші. Обстріл бойовиками мирних жителів на Донеччині

У підсумковому випуску новин за 30 березня станом на 21:00 – у день тиші не можна агітувати і публікувати результати соціологічних досліджень. Однак журналісти 24 каналу виявили чимало прихованої агітації по всій Україні. І в день тиші – зовсім нетихо на фронт, бойовики обстріляли мирних мешканців у селі Травневе, що на Донеччині.

Також у випуску: В Одесі збило авто на єврономерах насмерть збило нацгвардійця, ще п'ятеро людей травмовані. Під Києвом вночі палало підприємство, яке виготовляє військову амуніцію. Після смерті дівчинки через отруєння в таборі Славутич, що на Київщині, – минуло більше півроку, чому досі ніхто не покараний.

Джерело: 24 канал