Підсумковий випуск новин за 21:00: Докази участі армії РФ на Донбасі. Формування Кабміну

У підсумкову випуску новин за 18 серпня станом на 21:00 – Дослідники з Лондона виявили нові докази участі армії РФ в боях за Іловайськ. Вони знайшли у відео колони російської військової техніки на території України. Представник Президента в Кабінеті міністрів України Андрій Герус заявив, що Уряд сформують за 2 дні, адже потенційні кандидати на посади прем'єра і міністрів уже визначені.

Також у випуску: До України прибуває прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Кадет Львівської Академії отримав нагороду у Королівській академії сухопутних військ Великої Британії. У лікаря Архангельської обласної лікарні, який опікувався постраждалими від нещодавнього вибуху ядерної ракети в Росії, виявили радіоактивний нуклід. Марш захисників провів першу репетицію до Дня Незалежності.

Джерело: 24 канал