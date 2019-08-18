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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Докази участі армії РФ на Донбасі. Формування Кабміну

      Випуск новин 114 Читать новость на русском

      У підсумкову випуску новин за 18 серпня станом на 21:00 – Дослідники з Лондона виявили нові докази участі армії РФ в боях за Іловайськ. Вони знайшли у відео колони російської військової техніки на території України. Представник Президента в Кабінеті міністрів України Андрій Герус заявив, що Уряд сформують за 2 дні, адже потенційні кандидати на посади прем'єра і міністрів уже визначені.

      Також у випуску:

      До України прибуває прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

      Кадет Львівської Академії отримав нагороду у Королівській академії сухопутних військ Великої Британії.

      У лікаря Архангельської обласної лікарні, який опікувався постраждалими від нещодавнього вибуху ядерної ракети в Росії, виявили радіоактивний нуклід.

      Марш захисників провів першу репетицію до Дня Незалежності.

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      Теги: Новини України Новини політики Випуск новин Війна на Донбасі Україна – Росія Кабінет Міністрів України Андрій Герус
      Джерело: 24 канал
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