Підсумковий випуск новин за 21:00: Донбас без води. Французькі ЗМІ про Зеленського

У підсумковому випуску новин за 14 квітня станом на 21:00 – через російську агресію мільйони жителів Донбасу позбавлені якісної води, а за питною уже декілька років вишиковуються величезні черги. У французькому виданні Le Monde написали, що Володимир Зеленський сам ініціював зустріч з президентом Франції. Журналісти зазначили, що зробив він це з метою підняти свій статус за кордоном.

Також у випуску: Порошенко таки приїхав на НСК "Олімпійський" – попри те, що Зеленський відмовився сьогодні там зустрічатися. У Карпатах замело снігом гору Піп Іван-Чорногірський. На Кіровоградщині для проведення виборів не вистачає майже чотири тисячі членів ДВК. Жителі Венесуели живуть у злиднях, поки диктатор Ніколас Мадуро знову продає золото.

Джерело: 24 канал