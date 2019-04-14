Підсумковий випуск новин за 21:00: Донбас без води. Французькі ЗМІ про Зеленського
У підсумковому випуску новин за 14 квітня станом на 21:00 – через російську агресію мільйони жителів Донбасу позбавлені якісної води, а за питною уже декілька років вишиковуються величезні черги. У французькому виданні Le Monde написали, що Володимир Зеленський сам ініціював зустріч з президентом Франції. Журналісти зазначили, що зробив він це з метою підняти свій статус за кордоном.
Також у випуску:
Порошенко таки приїхав на НСК "Олімпійський" – попри те, що Зеленський відмовився сьогодні там зустрічатися.
У Карпатах замело снігом гору Піп Іван-Чорногірський.
На Кіровоградщині для проведення виборів не вистачає майже чотири тисячі членів ДВК.
Жителі Венесуели живуть у злиднях, поки диктатор Ніколас Мадуро знову продає золото.
Джерело: 24 канал
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