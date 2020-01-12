Підсумковий випуск новин за 21:00: Допомога Австралії з Харкова. Потужний торнадо в США
У підсумковому випуску новин за 12 січня станом на 21:00 – харківська майстриня Юлія Іваненко шиє речі для постраждалих від пожежі тварин. Вже за місяць посилка із трьома кілограмами речей дістанеться Австралії. У південних штатах США вирує потужний ураган. Через потужні пориви вітру, а подекуди – торнадо, загинули 11 людей.
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