23:06
12 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, 11 січня
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, 11 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Допомога Австралії з Харкова. Потужний торнадо в США

      Випуск новин 155 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 12 січня станом на 21:00 – харківська майстриня Юлія Іваненко шиє речі для постраждалих від пожежі тварин. Вже за місяць посилка із трьома кілограмами речей дістанеться Австралії. У південних штатах США вирує потужний ураган. Через потужні пориви вітру, а подекуди – торнадо, загинули 11 людей.

      Також у випуску:

      Нацполіція затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої.

      Російські ЗМІ вкотре змінили свою риторику щодо авіакатастрофи в Ірані.

      За останні 50 років відомо чимало випадків збиття пасажирських літаків військовими. 

      На Вертеп-Фест до Харкова з'їхалися колядники зі всього світу. 

       

      "Серце знову зупинилося": реакція родичів загиблих рейсу МН17 на збиття літака МАУ в Ірані
      сьогодні
      8071
      Теги: Новини Харкова Новини України Жертви Випуск новин Новини США Пожежі в Австралії Австралія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:01 Головні новини 12 січня: затримані підозрювані у вбивстві Окуєвої, США протистоять Ірану
      Ірина Вихрущ 1014
      сьогодні , 22:00 Ймовірні причини збиття літака МАУ, пожежі в Австралії та кремлівська пастка: блоги тижня
      Блоги тижня 413
      сьогодні , 21:00 Резонансне вбивство у Каховці: коли закінчаться звірства поліцейських
      Дмитро Гнап 1022
      сьогодні , 19:30 Коли востаннє падали українські літаки, українець встановив новий світовий рекорд – відео тижня
      Северин Трач 798
      сьогодні , 18:57 В Ірані відновились протести через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
      Олена Кук 9139
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук