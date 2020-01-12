Підсумковий випуск новин за 21:00: Допомога Австралії з Харкова. Потужний торнадо в США

У підсумковому випуску новин за 12 січня станом на 21:00 – харківська майстриня Юлія Іваненко шиє речі для постраждалих від пожежі тварин. Вже за місяць посилка із трьома кілограмами речей дістанеться Австралії. У південних штатах США вирує потужний ураган. Через потужні пориви вітру, а подекуди – торнадо, загинули 11 людей.

Також у випуску: Нацполіція затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої. Російські ЗМІ вкотре змінили свою риторику щодо авіакатастрофи в Ірані. За останні 50 років відомо чимало випадків збиття пасажирських літаків військовими. На Вертеп-Фест до Харкова з'їхалися колядники зі всього світу.