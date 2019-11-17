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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Дострокові вибори у Білорусі. Повернення захоплених кораблів

      Випуск новин 78 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску за 17 листопада станом на 21:00 – позачергові вибори у Білорусі завершилися, дільниці вже закриті. На 110 місць у Палаті представників претендують більше п'яти сотень кандидатів. Росія почала процес передачі українських суден, які захопила в Керчі у 2018 році.

      Також у випуску:

      Дострокові парламентські вибори, новий уряд і ЦВК. З такими вимогами тисячі людей знову вийшли на масову демонстрацію у Грузії.

      Нова система харчування для солдатів під загрозою. До кінця цього року всіх українських військовослужбовців мали б годувати, як і солдатів НАТО.

      Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відвідає Станицю Луганську. Його візит до України запланований на завтра.

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      Теги: Випуск новин Новини Білорусі Україна – Росія Повернення захоплених кораблів
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