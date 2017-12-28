Підсумковий випуск новин за 21:00: Другий етап звільнення полонених. Справа Крисіна

У підсумковому випуску новин за 28 грудня станом на 21:00 – 73 українців на волі, ще близько 100 в полоні бойовиків, представниця України в Мінському форматі Ірина Геращенко вже заявила, що готується другий етап звільнення бранців. Генеральна прокуратура вимагатиме 6 років ув'язнення для Юрія Крисіна.

Також у випуску: Сину Нестора Шуфрича винесли вирок, йому присудили до року умовного покарання. Апартаменти площею 120 квадратів в елітному житловому комплексі у Києві та Porsche Cayenne – це власність родини чиновниці Державної міграційної служби. Українець спричинив смертельну ДТП у Німеччині.

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