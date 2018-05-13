Підсумковий випуск новин за 21:00: ДТП у Білорусі. Протести у Москві

У підсумковому випуску новин за 13 травня станом на 21:00 – діти з української дитячої футбольної команди потрапили у ДТП у Білорусі. 13-річний хлопчик, який сидів на першому пасажирському сидінні загинув, шестеро дітей у важкому стані. На вулицях Москви пройшли масові протести. Від двох до трьох тисяч людей зібралися на мітинг на підтримку месенджера Telegram.

Також у випуску: Озброєний чоловік з ножем накинувся на перехожих посеред французької столиці у суботу ввечері. Російські прикордонники підтвердили, що саме вони затримали рибалок з Бердянська в Азовському морі. Теракт у Сирії забрав життя 12 людей. Ще більше двох десятків осіб отримали поранення.