Підсумковий випуск новин за 21:00: ДТП у Криму. Отруєння Скрипаля
У підсумковому випуску новин за 7 квітня станом на 21:00 – в окупованому Криму електричка протаранила мікроавтобус 7 людей загинули, ще 10 травмовані. Нервово-паралітичну речовину "Новачок" нанесли на дверну ручку будинку екс-шпигуна Сергія Скрипаля.
Також у випуску:
Українські бійці сьогодні приєдналися до святкування Великодня.
У прикордонній з Україною Ростовської області Росії було помічено велике скупчення танків.
Російські дипломати намагалися незаконно вивезти за межі України підозрюваних у кримінальній справі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі