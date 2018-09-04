Підсумковий випуск новин за 21:00: Екологічне лихо в окупованому Криму. Потужний тайфун у Японії

У підсумковому випуску новин за 4 вересня станом на 21:00 – в окупованих Армянську та Красноперекопську – екологічна катастрофа. Концентрація сірчаної кислоти в повітрі досягла критичних позначок. Найпотужніший за останні чверть століття тайфун "Джебі" у Японії забрав життя щонайменше шістьох людей. Ще 160 – травмовані.

Також у випуску: Суд дозволив Генпрокуратурі прослуховувати телефонні розмови за останні півтора роки головної редакторки програми розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької. Російські прикордонники активізувались на Луганщині. Посеред села Мілове, по якому проходить межа двох держав, представники країни-агресора почали встановлювати огорожу. Депутати розповіли, що дадуть Україні зміни до Конституції щодо НАТО. З початку доби проросійські найманці на Донбасі обстрілили наші позиції щонайменше 5 разів.