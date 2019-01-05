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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Економічні прогнози на 2019 рік. Наслідки Томосу для РФ

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 5 січня станом на 21:00 – помірна інфляція, стабільний курс та слабке зростання виробництва – такі прогнози для економічної сфери України на 2019 рік. Надання Томосу Україні неабияк дратує Кремль, там розуміють: незалежність української православної церкви ставить хрест на планах Путіна відновити так званий "русскій мір".

      Також у випуску:

      У Стамбулі підписали томос про автокефалію Православної церкви України.

      Ще одна парафія Московського патріархату перейшла до Православної церкви України.

      Що відомо про Томос як документ.

      Порошенко обговорив з Ердоганом звільнення українських політв'язнів.

      Теги: Релігія Новини України Україна – Росія Новини Росії Томос Православна церква України Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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