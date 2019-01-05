Підсумковий випуск новин за 21:00: Економічні прогнози на 2019 рік. Наслідки Томосу для РФ

У підсумковому випуску новин за 5 січня станом на 21:00 – помірна інфляція, стабільний курс та слабке зростання виробництва – такі прогнози для економічної сфери України на 2019 рік. Надання Томосу Україні неабияк дратує Кремль, там розуміють: незалежність української православної церкви ставить хрест на планах Путіна відновити так званий "русскій мір".

Також у випуску: У Стамбулі підписали томос про автокефалію Православної церкви України. Ще одна парафія Московського патріархату перейшла до Православної церкви України. Що відомо про Томос як документ. Порошенко обговорив з Ердоганом звільнення українських політв'язнів.