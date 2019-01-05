Підсумковий випуск новин за 21:00: Економічні прогнози на 2019 рік. Наслідки Томосу для РФ
У підсумковому випуску новин за 5 січня станом на 21:00 – помірна інфляція, стабільний курс та слабке зростання виробництва – такі прогнози для економічної сфери України на 2019 рік. Надання Томосу Україні неабияк дратує Кремль, там розуміють: незалежність української православної церкви ставить хрест на планах Путіна відновити так званий "русскій мір".
Також у випуску:
У Стамбулі підписали томос про автокефалію Православної церкви України.
Ще одна парафія Московського патріархату перейшла до Православної церкви України.
Що відомо про Томос як документ.
Порошенко обговорив з Ердоганом звільнення українських політв'язнів.
Джерело: 24 канал
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