Підсумковий випуск новин за 21:00: Експорт кримського зерна в Сирію. Очільник Донецької ВЦА

У підсумковому випуску новин за 22 червня станом на 21:00 – Росія використовує порти окупованого Криму, щоб вивозити зерно у Сирію. Йдеться про десятки тисяч тонн, а довідалося про це агентство Reuters, провівши власне розслідування. 22 червня Президент України представив нового очільника військово-цивільної адміністрації Донецька. Ним став генерал СБУ Олександр Куць.

Також у випуску: Затриманим за побиття в кафе прикордонників у Маріуполі обрали запобіжний захід. Сторінка Петра Порошенка у Facebook, де він зареєстрований під вигаданим іменем, а на аватарці – Пітер Пен. 22 червня в Україні проходить день скорботи – вшановують жертв минулої війни, яку розв'язали два диктатори, – Гітлер і Сталін.