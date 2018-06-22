23:27
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
28°C 13°C
  • субота
    14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин

Підсумковий випуск новин за 21:00: Експорт кримського зерна в Сирію. Очільник Донецької ВЦА

Випуск новин 97 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 22 червня станом на 21:00 – Росія використовує порти окупованого Криму, щоб вивозити зерно у Сирію. Йдеться про десятки тисяч тонн, а довідалося про це агентство Reuters, провівши власне розслідування. 22 червня Президент України представив нового очільника військово-цивільної адміністрації Донецька. Ним став генерал СБУ Олександр Куць.

Також у випуску:

Затриманим за побиття в кафе прикордонників у Маріуполі обрали запобіжний захід.

Сторінка Петра Порошенка у Facebook, де він зареєстрований під вигаданим іменем, а на аватарці – Пітер Пен.

22 червня в Україні проходить день скорботи – вшановують жертв минулої війни, яку розв'язали два диктатори, – Гітлер і Сталін.

Теги: Випуск новин Новини Росії Олександр Куць Новини Донецька Зерно Новини Криму
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
сьогодні, 22:00 Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
Олексій Чибісов 1287
Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
сьогодні, 21:00 Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
Сергій Лещенко 262
Як зекономити на митті посуду
сьогодні, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Чому українці масово відмовляються від паперових грошей
сьогодні, 20:00 Чому українці масово відмовляються від паперових грошей
Роман Семенуха 550
Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
сьогодні, 19:00 Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
Блог Медіа 615
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук