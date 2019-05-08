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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Ескалація на війні. День пам'яті і примирення

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 8 травня станом на 21:00 – українські армійці фіксують значне скупчення важкої техніки в окупованому Донецьку. Ймовірно, терористи готують її до параду на честь дев'ятого травня. Маки замість георгіївських стрічок та траур замість святкувань – так Україна вже вп'яте відзначає День пам'яті й примирення на противагу радянському Дню перемоги.

      Також у випуску:

      Про похід Святослава Вакарчука на парламентські вибори заявили у двох українських ЗМІ.

      Уряд не визнає російські паспорти, які окупанти роздають мешканцям ОРДЛО.

      На Прикарпатті обрали запобіжний захід підозрюваним у справі смертельної ДТП.

      В мережі з'явилось відео, як вихователька кричить на дитину і тягає її по майданчику.

      blog_ava
      Червоний мак – що символізує ця квітка у День пам'яті та примирення
      сьогодні
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      Теги: Новини України Випуск новин Війна на Донбасі Війна Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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