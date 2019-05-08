Підсумковий випуск новин за 21:00: Ескалація на війні. День пам'яті і примирення

У підсумковому випуску новин за 8 травня станом на 21:00 – українські армійці фіксують значне скупчення важкої техніки в окупованому Донецьку. Ймовірно, терористи готують її до параду на честь дев'ятого травня. Маки замість георгіївських стрічок та траур замість святкувань – так Україна вже вп'яте відзначає День пам'яті й примирення на противагу радянському Дню перемоги.

Також у випуску: Про похід Святослава Вакарчука на парламентські вибори заявили у двох українських ЗМІ. Уряд не визнає російські паспорти, які окупанти роздають мешканцям ОРДЛО. На Прикарпатті обрали запобіжний захід підозрюваним у справі смертельної ДТП. В мережі з'явилось відео, як вихователька кричить на дитину і тягає її по майданчику.

Джерело: 24 канал