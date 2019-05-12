Підсумковий випуск новин за 21:00: Філарет про відродження КП. Підпал машини журналіста

У підсумковому випуску новин за 12 травня станом на 21:00 – головний ідеолог отримання автокефалії Філарет раптом заявив, що хоче відродити Київський патріархат, очільником якого він був до утворення Помісної Церкви. У Києві спалили авто відомого журналіста та політолога Володимира Єгорова. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, проте машина відновленню не підлягає.

Також у випуску: Народний депутат Сергій Лещенко вважає, що Генпрокурор України Юрій Луценко маніпулює адвокатом Трампа. У Харкові намагаються знести намет волонтерів, небайдужі влаштували протест. Литовці обирають нового президента, а також голосують на двох референдумах.

Джерело: 24 канал