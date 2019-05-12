Підсумковий випуск новин за 21:00: Філарет про відродження КП. Підпал машини журналіста
У підсумковому випуску новин за 12 травня станом на 21:00 – головний ідеолог отримання автокефалії Філарет раптом заявив, що хоче відродити Київський патріархат, очільником якого він був до утворення Помісної Церкви. У Києві спалили авто відомого журналіста та політолога Володимира Єгорова. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, проте машина відновленню не підлягає.
Також у випуску:
Народний депутат Сергій Лещенко вважає, що Генпрокурор України Юрій Луценко маніпулює адвокатом Трампа.
У Харкові намагаються знести намет волонтерів, небайдужі влаштували протест.
Литовці обирають нового президента, а також голосують на двох референдумах.
Джерело: 24 канал
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