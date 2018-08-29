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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Фільм "Донбас" на "Оскарі". Тінь імпічменту над Трампом

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У підсумковому випуску новин за 29 серпня станом на 21:00 – фільм про російсько-українську війну поїде від України на "Оскар-2019". Стрічка кінорежисера Сергія Лозниці "Донбас" змагатиметься в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою". Майже половина американців прагнуть імпічменту Дональда Трампа. Такі найсвіжіші результати соціологічних опитувань.

Також у випуску:

В Україні відзначають четверті роковини Іловайської трагедії. 366 загиблих, 429 поранених, 128 полонених та 158 зниклих безвісти. Це лише офіційні цифри втрат в Іловайському котлі.

У Києві оновили меморіал загиблим бійцям та встановили електронну книгу пам'яті полеглих на Донбасі.

Під час акції біля російського посольства у Києві встановили 366 білих хрестів у пам'ять про загиблих під Іловайськом. 

Сенатор Джон Маккейн заповів, щоб труну з його тілом ніс російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза-молодший.

На Львівщині нетверезий працівник поліції спричинив ДТП, через яке загинуло двоє молодиків 18-ти та 19-ти років.

Прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв допомогти Києву з постачанням газу. Мовляв, ситуація з поставками блакитного палива в столиці критична. Тож незабаром у домівки киян може повернутись гаряча вода. 

Теги: Новини США Випуск новин Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
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