Підсумковий випуск новин за 21:00: Фінал Ліги чемпіонів. Банер про Сенцова
У підсумковому випуску новин за 26 травня станом на 21:00 – затори із шанувальників футболу у центрі Києва, фани "Ліверпуля" намагаються переспівати вболівальників "Реалу", фінальний матч Ліги чемпіонів розпочато. Управління реклами КМДА вимагало зняти банер про Сенцова з фасаду Будинку кіно.
Також у випуску:
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У Києві на годину закривали метро через повідомлення про мінування.
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Джерело: 24 Канал
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