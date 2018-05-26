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Підсумковий випуск новин за 21:00: Фінал Ліги чемпіонів. Банер про Сенцова

Випуск новин 53 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 26 травня станом на 21:00 – затори із шанувальників футболу у центрі Києва, фани "Ліверпуля" намагаються переспівати вболівальників "Реалу", фінальний матч Ліги чемпіонів розпочато. Управління реклами КМДА вимагало зняти банер про Сенцова з фасаду Будинку кіно.

Також у випуску:

Знову спалах кору в Україні.

У Києві на годину закривали метро через повідомлення про мінування.

Ситуація на фронті, двоє українських військових поранено.

 

Теги: Новини України Ліга чемпіонів Випуск новин Новини Києва Новини спорту Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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