Підсумковий випуск новин за 21:00: Головні меседжі Зеленського в Давосі. Коронавірус у Китаї
У підсумковому випуску новин за 22 січчня станом на 21:00 – Володимир Зеленський на форму в Давосі нагадав про війну в Україні, назвав сучасні виклики, які стоять перед світом та закликав інвестувати в Україну. Епідемія загадкового вірусу спалахнула у китайському Ухані на початку січня. Зараз вона розповсюдилася на три країни: Японію, Таїланд та Південну Корею. І вже дісталася США та Росії.
Також у випуску:
Нардеп Кива влаштував бійку у столичному ресторані.
Сьогодні Україна відзначала День соборності: традиційно у різних містах утворили живі ланцюги, що символізують об'єднання східних та західних земель України.
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