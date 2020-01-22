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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Головні меседжі Зеленського в Давосі. Коронавірус у Китаї

      Випуск новин 119 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 22 січчня станом на 21:00 – Володимир Зеленський на форму в Давосі нагадав про війну в Україні, назвав сучасні виклики, які стоять перед світом та закликав інвестувати в Україну. Епідемія загадкового вірусу спалахнула у китайському Ухані на початку січня. Зараз вона розповсюдилася на три країни: Японію, Таїланд та Південну Корею. І вже дісталася США та Росії.

      Також у випуску:

      Нардеп Кива влаштував бійку у столичному ресторані.

      Сьогодні Україна відзначала День соборності: традиційно у різних містах утворили живі ланцюги, що символізують об'єднання східних та західних земель України.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Давос 2020 Випуск новин
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