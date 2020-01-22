Підсумковий випуск новин за 21:00: Головні меседжі Зеленського в Давосі. Коронавірус у Китаї

У підсумковому випуску новин за 22 січчня станом на 21:00 – Володимир Зеленський на форму в Давосі нагадав про війну в Україні, назвав сучасні виклики, які стоять перед світом та закликав інвестувати в Україну. Епідемія загадкового вірусу спалахнула у китайському Ухані на початку січня. Зараз вона розповсюдилася на три країни: Японію, Таїланд та Південну Корею. І вже дісталася США та Росії.

Також у випуску: Нардеп Кива влаштував бійку у столичному ресторані. Сьогодні Україна відзначала День соборності: традиційно у різних містах утворили живі ланцюги, що символізують об'єднання східних та західних земель України.