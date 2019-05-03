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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Голову КСУ позбавили візи США. Конфлікт у Венесуелі

      Випуск новин 102 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 3 травня станом на 21:00 – голову Конституційного суду Станіслава Шевчука позбавили візи США. У ЦПК вважають, що йому могли відмовити у візі саме через скасування статті про "незаконне збагачення". Протести у Венесуелі набирають обертів – загинули щонайменше чотири людини, ще 240 зазнали травм.

      Також у випуску:

      У Верховній Раді вже зареєстрували проект постанови щодо проведення урочистого засідання парламенту. На якому і мають провести інавгурацію новообраного президента.

      Офіційні результати виборів опублікували в "Голосі України". У парламентському виданні йдеться, що за підсумками другого туру виборів обраним президентом став Володимир Зеленський.

      Нападники обчистили будинок нардепа із Народного фронту Павла Пинзеника.

      Проросійські бойовики обстріляли прифронтове місто Мар'їнка, в результаті постраждали сім житлових будинків. 

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      Теги: Конституційний суд Випуск новин Венесуела
      Джерело: 24 канал
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