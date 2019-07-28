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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ХРЕСНА ХОДА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ХРЕСНА ХОДА

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Хресна хода до Дня Хрещення Русі. Негода у Європі

      Випуск новин 72 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 28 липня станом на 21:00 – Православна церква України провела свою першу хресну ходу до Дня Хрещення Київської Русі. Нею сотні священиків та кілька тисяч вірян пройшли до Володимирської гірки. За сильною спекою на південь континенту прийшли рясні зливи. Підтопило Лазурове узбережжя Франції. В Сен-Тропе машини просто пливли вулицями, бо вони перетворилися на річки.

      Також у випуску:

      Майбутні нардепи від партії Слуга народу прибули до Трускавця, де пройде тижневий інтенсив від Київської школи економіки.

      На Житомирщині археологи виявили масове захоронення жінок та дітей. У братській могилі знайшли 29 понівечених скелетів.

      У Росії пожежа охопила 3 мільйони лісових гектарів. Так, палають території в Іркутській, Тюменській областях, Красноярському, Хабаровському, Пермському і Забайкальському краї, а також – в Якутії та Бурятії.

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      Теги: Православна церква України Випуск новин Хресна хода Європа Новини Франції
      Джерело: 24 канал
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