Підсумковий випуск новин за 21:00: Хто такі "нацдружинники". Всесвітній день боротьби з раком
Випуск новин 21:43, сьогодні 19 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 4 лютого станом на 21:00 – на вірність присягнули "національні дружинники". У всесвітній день боротьби з раком – історія дівчинки, яка протистоїть страшній хворобі.
Також у випуску:
Прихильники Саакашвілі після перерви на свята знову вийшли на вулиці.
А Варшава готова до діалогу щодо скандального закону про Інститут національної пам'яті.
Україну засипає снігом.
А от у Венеції, через відсутність дощів, славетні канали перетворилися на калюжі.
Джерело: 24 Канал
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