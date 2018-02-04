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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Хто такі "нацдружинники". Всесвітній день боротьби з раком

Випуск новин 21:43, сьогодні 19 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 4 лютого станом на 21:00 – на вірність присягнули "національні дружинники". У всесвітній день боротьби з раком – історія дівчинки, яка протистоїть страшній хворобі.

Також у випуску:

Прихильники Саакашвілі після перерви на свята знову вийшли на вулиці.

А Варшава готова до діалогу щодо скандального закону про Інститут національної пам'яті.

Україну засипає снігом.

А от у Венеції, через відсутність дощів, славетні канали перетворилися на калюжі.

Теги: Випуск новин Новини Польщі Негода в Україні Міхеїл Саакашвілі Національна дружина
Джерело: 24 Канал
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