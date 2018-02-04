Підсумковий випуск новин за 21:00: Хто такі "нацдружинники". Всесвітній день боротьби з раком

У підсумковому випуску новин за 4 лютого станом на 21:00 – на вірність присягнули "національні дружинники". У всесвітній день боротьби з раком – історія дівчинки, яка протистоїть страшній хворобі.

Також у випуску: Прихильники Саакашвілі після перерви на свята знову вийшли на вулиці. А Варшава готова до діалогу щодо скандального закону про Інститут національної пам'яті. Україну засипає снігом. А от у Венеції, через відсутність дощів, славетні канали перетворилися на калюжі.