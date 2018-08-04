Підсумковий випуск новин за 21:00: Іноземні найманці з Італії. Жорстоке побиття дівчинки в Одесі
У підсумковому випуску новин за 4 серпня станом на 21:00 – в Італії викрили групу, яка вербувала найманців для бойових дій на сході України на боці бойовиків. 31 липня в Одесі поблизу покинутого дитячого садка і школи №69 група дівчаток-підлітків жорстоко побила ровесницю, а потім забрали її речі. Наразі підлітку надають необхідну допомогу, зокрема, і психологічну.
Також у випуску:
З початку 2018 року в Україні зафіксували щонайменше 6 випадків спроб продажу дітей.
Українських чиновників піймали на купівлі елітних авто за ціною "Жигулів".
Кияни платитимуть за електроенергію і гарячу воду українському олігарху та російському бізнесмену.
Джерело: 24 канал
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