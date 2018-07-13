Підсумковий випуск новин за 21:00: Історія хорвата, який боронить Україну. Судилище у Криму
У підсумковому випуску новин за 13 липня станом на 21:00 – хорват Денис Шелер вже 4 роки воює на боці України. Ще у 90-х він був учасником операції по звільненню захоплених сепаратистами районів Хорватії. Нині використовує військовий досвід, аби відстояти цілісність України. В анексованому Криму українця Євгена Панова засудили до 8 років суворого режиму.
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Джерело: 24 канал
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