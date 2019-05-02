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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ НОВИНИ ОДЕСИ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ НОВИНИ ОДЕСИ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Кір на кораблі. Масові протести у Венесуелі

      Випуск новин 96

      У підсумковому випуску новин за 2 травня станом на 21:00 – пасажири американського круїзного лайнера "Фрі-віндс" не можуть залишити борт через кір. Інфекційне захворювання виявили в одного з пасажирів. Жертви венесуельських протестів. У столиці Каракасі внаслідок масових акцій проти чинного диктаторського режиму загинули двоє людей.

      Також у випуску:

      П'ята річниця кривавих протистоянь в Одесі.

      Бранець Кремля Роман Сущенко просить розповідати в листах новини з України.

      В Індії готуються до одного з найпотужніших циклонів за останні чверть століття.

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      Теги: Новини України Венесуела Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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