Підсумковий випуск новин за 21:00: Кір на кораблі. Масові протести у Венесуелі
У підсумковому випуску новин за 2 травня станом на 21:00 – пасажири американського круїзного лайнера "Фрі-віндс" не можуть залишити борт через кір. Інфекційне захворювання виявили в одного з пасажирів. Жертви венесуельських протестів. У столиці Каракасі внаслідок масових акцій проти чинного диктаторського режиму загинули двоє людей.
Також у випуску:
П'ята річниця кривавих протистоянь в Одесі.
Бранець Кремля Роман Сущенко просить розповідати в листах новини з України.
В Індії готуються до одного з найпотужніших циклонів за останні чверть століття.
Джерело: 24 канал
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