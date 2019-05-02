Підсумковий випуск новин за 21:00: Кір на кораблі. Масові протести у Венесуелі

У підсумковому випуску новин за 2 травня станом на 21:00 – пасажири американського круїзного лайнера "Фрі-віндс" не можуть залишити борт через кір. Інфекційне захворювання виявили в одного з пасажирів. Жертви венесуельських протестів. У столиці Каракасі внаслідок масових акцій проти чинного диктаторського режиму загинули двоє людей.

Також у випуску: П'ята річниця кривавих протистоянь в Одесі. Бранець Кремля Роман Сущенко просить розповідати в листах новини з України. В Індії готуються до одного з найпотужніших циклонів за останні чверть століття.

Джерело: 24 канал